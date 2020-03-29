Kocasinan’ın akciğerlerine takviye Kocasinan Belediyesi, hem sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması hem de yeşil alan miktarını artırmak amacıyla ilçedeki 45 kırsal mahalleye 5 bin ceviz ile 10 bin çam fidanı dağıtıyor. Mevcut tarımın yanı sıra katma değeri yüksek tarım ürünleri için Kocasinan’ın tüm mahallelerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yılda 307 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduklarını, bu doğrultuda 2020 yılında da yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kırmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Kırsal mahallelerin kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’mizde diğer ilçelerden farklı olarak Kocasinan’ımız, ziraat ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir ilçedir. Bu doğrultuda önceliğimiz, vatandaşlarımızın refah seviyesini ve mutluluğunu artırmaktır. Bu bağlamda bütün mahallelerimize tarımsal ürünlerle destek vermeye devam ediyoruz. İlçemizde bulunan her bir kırsal mahallemiz olmak üzere toplam 45 mahalleye 5 bin ceviz ile 10 bin çam fidanı dağıtıyoruz. Amacımız, Kocasinan’ımızı tarımsal alanda kalkındırmak ve estetik açıdan daha da güzelleştirmektir” diye konuştu.

Yeni Kocasinan’ı yeşil alan miktarıyla dünya standartlarının üzerine taşıdıklarını ve 5 yılda 2 milyon 68 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, böylelikle kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14.94 metrekareye yükselterek yeni bir rekor elde ettiklerini söyledi. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin yeşil alan miktarını daha da artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak amacıyla fidanlıkta çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek; “Yeni Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak ilçeyi sosyal alanlar düzeyinde dünya normlarının üzerine çıkarttık. 5 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan’ımızın hizmetine sunduk. Park yapım çalışmaları kapsamında güzel ilçemizi 35 milyon 421 bin Türk Lirasına mal olan toplam 5 milyon 852 bin 405 metrekare yeşil alana ulaştırdık. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Ayrıca 5 yılda; 1 milyon 922 bin Türk Lirası'na mal olan 23 adet basketbol sahası, 8 milyon 700 bin Türk Lirasına mal olan 55 adet futbol sahası, 4 milyon 595 bin Türk Lirasına mal olan 50 bin metrekare sentetik çim alanı, 6 milyon Türk Lirasına mal olan 45 bin metrekare EPDM yürüyüş yollarını ilçemize kazandırdık. Özellikle 307 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. Toplam 35 milyon 421 bin Türk Lirasına mal olan park yapım çalışmalarıyla Kocasinan’da yeşil alan rekorunu yeniledik. Bu yıl da aynı kararlılıkla hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Haber: Fatma Alkan