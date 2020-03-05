Kocasinan’ın Akıllı Park Sistemi Projesi’ne ödül Kocasinan Belediyesi’nin Akıllı Park Sistemi Projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ‘Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Akıllı şehir uygulamalarını çevreci bir yönetim sistemi olarak yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyeden biri olduğuna dikkat çekerek, belediye hizmetlerinin dijitalleşmiş bir yönetim sistemine entegre edildiğini söyledi.

05 Mart 2020 Perşembe 11:55