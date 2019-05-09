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Kocasinan’ın İkram Çeşmesi’nden Limonata Akıyor

Kocasinan Belediyesi’nin vatandaşlar tarafından beğenisini toplayan çalışmalarından biri olan İkram Çeşmesi’nden Ramazan ayında da limonata akıyor. Kocasinan Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği İkram Çeşmesi’nden Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazından sonra limonata ikramı yapılıyor.

Kocasinan’ın İkram Çeşmesi’nden Limonata Akıyor

Kocasinan’ın vazgeçilmez sembolü haline gelen İkram Çeşmesiyle Türkiye’ye model olan Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor. Ramazan ayında ise vatandaşlar teravih namazından sonra, her yıl olduğu gibi bu yıl da İkram Çeşmesi’nden limonata içiyor. Vatandaşlar çoğu zaman ikramlarını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın elinden alıyor.

Geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan’da yaşattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle kış aylarında geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken Ramazan Ayında ise limonata ile hemşehrilerimizin içini serinletiyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bundan sonra da yine İkram Çeşmesi’nden 7’den 70’e vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlayacağız'' ifadelerini kullandı.
 

İHA

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