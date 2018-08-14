Kocasinan’ın Sokak Oyunlarına Siyasilerden İlgi

Kocasinan Belediyesi tarafından Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve bölge sakinleri katıldı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Taner Yıldız, “Böyle güzel bir programda Türkiye’nin geleceği olan güzel gençlerimizle ve bölge sakinlerimizle birlikte olmaktan memnuniyet duydum. Mahalle kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayan ve insanların birbirleriyle kaynaşmasına vesile olan bu etkinlikten dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin, Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin yetişmesine olumlu katkısı olacaktır. Başkanımız, belediye faaliyetlerinin yanı sıra kültürümüzü, sanatımızı, geleneklerimizi, göreneklerimizi ve bütün öğretilerimizi canlı tutmak amacıyla bunları yapmaktadır. Başarılı belediye başkanlığını bu tür etkinliklerle sürdürmesini ve daha fazla hizmetlerin geleceğine inancımı vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise sokak oyunlarının mahallelerin sosyal yaşamına renk kattığını söyleyerek, “Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde Kocasinan Çocuk Kulübümüzle birlikte çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarla birlikte ailelerinin de sokak oyunlarına katılarak keyifli dakikalar geçirmeleri bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor. Etkinliklerimizle mahalle kültürünü yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan şenlikte, Başkan Çolakbayrakdar, Taner Yıldız ve Şaban Çopuroğlu ile birlikte eğlenerek enerji harcayan çocuklara ve bölge sakinlerine geleneksel pilav ikramı yapmasıyla program sona erdi.

