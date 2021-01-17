KOCASİNAN’IN YUNUS EMRE KONUTLARINDA MUTLU SON

Yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan vatandaşlarla telefonda görüntülü olarak konuşarak, ‘Hayırlı olsun’ diyen Başkan Çolakbayrakdar ise “Vatandaşımızın müthiş bir teveccühü, güveni ve inançla bugünlere kadar geldik. Biz bu duaları duydukça şevkimiz ve motivasyonumuz daha da artıyor. ” dedi.Dijital ortamda noter huzurunda kura çekimiyle evlerinin yerleri belirlenen hak sahiplerinin heyecan ve mutluluğunu paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla telefonda görüntülü olarak sohbet etti. İlk olarak Murat Duman ile görüşen Başkan Çolakbayrakdar, “Hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlıkla sıhhatle oturmayı nasip etsin.” diye konuştu. Murat Duman ise hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığını belirterek, “Sizlerin sayesinde 3 yıl gibi kısa bir sürede burayı teslim ettiniz. Allah razı olsun. Vatandaşla ilk anlaşmanın olduğu zamanı gösteren Yunus Emre’nin tanıtım videosunu izledim. O video bana hem hüzün hem de mutluluk yaşattı. Sayın Başkanım, Yunus Emre’de halka ilk görüşmeyi yaparken babamla sohbet etmiştiniz. Maalesef 5 ay önce babam vefat etti. Aynı anda hem hüznü hem de mutluluğu yaşadım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.Ardından Başkan Çolakbayrakdar, Mehmet Hamidoğlu ve eşi Külfire teyze ile de görüştü. Mehmet Amca ve Külfire Teyze, Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek, “Allah razı olsun Başkanım, işiniz gücünüz rast gitsin. Rabbim bin kere razı olsun. Çok mutlu olduk.” dedi.Başkan Çolakbayrakdar ise “Bu duaları duydukça bizim şevkimiz ve motivasyonumuz daha da artıyor. Allah razı olsun. Yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz.” ifadelerini kullandı.