Kocasinan’ın Ziyagökalp konutlarında mutlu son Kocasinan Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Ziya Gökalp Mahallesi Anahtar Teslim Töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Tapu belgelerini Bakan Özhaseki ve Başkan Çolakbayrakdar’ın elinden alan hak sahiplerinin çok mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, davetliler ve bölge sakinleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ziyagökalp Mahallesi’nde 1,5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Sağ olsun başkanımız bu süre içerisinde bitirme sözü vermişti ve evlerin yapımını tamamlamış. Rabbim, ev sahiplerine evlerinde huzurlu bir şekilde oturmalarını nasip etsin. Bu vesileyle ülke genelinde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Burada olduğu gibi dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın evlerini yapmak için yola çıktıklarında sıfır faizli Türk Lirası olarak para desteği sağlayacağız. Bu düşüncelerle değerli Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı kutluyor, güzel işlerin devam etmesini diliyorum. Kayseri’nin bir evladı olarak, belediyelerden bir telefon geldiği zaman önceliğim; Kayseri belediyeleridir” ifadelerini kullandı.

Vali Süleyman Kamçı da yeni konutların mahallenin değerine değer katacağını ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı ise gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, konutların hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik deKentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Kocasinan’da çok iyi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini vurgulayarak, “Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallerimizde yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimi ile birlikte hemşerilerimiz, yeni yuvalarına taşınmaya başlıyorlar. Burada yeni evlerinde; bütün hak sahipleri, torunları ile birlikte huzur içerisinde sağlıkla iyi günlerde oturmalarını diliyorum. Artık hemşerilerimiz; sağlıksız yapılaşmış evlerin yerine, çağdaş yapı teknolojisine uygun olarak yapılan, konforlu evlerde yaşamaya başlayacaklar. Kentsel dönüşüm projelerle mahallelerimiz yenileniyor ve dönüşüyor. Yapmış olduğumuz her projenin merkezinde çocuklarımız var, gençlerimiz var, geleceğimiz var. Bunun için; önce dönüşüm yaptığımız her bölgenin ihtiyaçlarını orada yaşayan hemşerilerimiz ile beraber tespit ediyoruz. Kendileri ve çocukları için hayal ettikleri neler ise onlardan dinliyoruz. Ardından şehrimizi geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapılması gerekenleri doğru analiz ediyor ortaya çıkan sonuçlara göre imar planları hazırlıyoruz. Mahallenin ve şehrin ihtiyaçlarını aynı proje içerisinde ortak çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan belediyesi olarak 8 farklı bölgede kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Dönüşümde önceliğimiz mülkiyet sahiplerinin rızasını almak. Bu şekilde modern şehir için gerekli olan yapıları yaparken eski köhne binaları mülkiyet sahiplerinin rızasını alarak, yıkmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 15 Milyon liraya mal olan kentsel dönüşüm konutları hemşerilerimize ve şehrimize hayırlı olsun. Kocasinan’ın her bir köşesinin birbirinden değerli cazibe merkezi olabilmesi için sabırsızlanıyoruz. Geliştirilen yeni projeler ile evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak için de heyecanlanıyoruz. Hep beraber el birliği ile Kocasinan’ı geleceğe taşıyacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalar bir yandan devam ederken diğer yandan da yeni alanları kentsel dönüşüm içerisine alabilmek için teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde imarsız yapılaşması olan, yenilenmeye ihtiyacı olan her mahallemiz zaman içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları ile yenilenip değiştirmek için yoğun bir çabamız var” diye konuştu.

Kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşların ihtiyaçlarının çözümü için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkarttığı kanunlar sayesinde bizler, bu işleri yapılabiliyoruz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kayseri’yi iyi tanıyan, ihtiyaçlarını iyi bilen birisi olarak yapılan bu çalışmaların her birinde Sayın Bakanımızın destekleri ve katkıları var. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Bundan dolayı Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ ye şükranlarımı sunuyorum. Kentsel dönüşüm konutlarımızın, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından temsili olarak tapu belgeleri verildi. Tapu belgelerini Bakan Özhaseki ve Başkan Çolakbayrakdar’ın elinden alan hak sahiplerinin heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

