Kocasinanlı Asım'ın nesli ecdadın peşinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Asım’ın nesli Çanakkale’de’ projesi kapsamında Çanakkale’ye giden öğrencileri uğurladı. Öğrencilere hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ettiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi hizmet binasının önünde yapılan uğurlama törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gezi ile ilgili Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden öğrenciler, Çanakkale’ye gidecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar ve aileleri tarafından uğurlandı.

Konuyla ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ettiklerini belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak başarılı olan 11 ve 12.sınıf öğrencilerimizi Çanakkale’ye götürüyoruz. Bu kapsamda ikinci kafilemizin hayırla gidip, gelmelerini temenni ediyorum. Çanakkale bizim için çok önemlidir. Çanakkale, bu toprakların bizlere vatan olarak bırakılmasında en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Ecdadımız, Çanakkale’de bedeller ödeyerek, bu toprakları bizlere vatan olarak bıraktı. Çocuklarımız oraya gittiklerinde ve orayı teneffüs ettiklerinde hayata bakış açıları daha farklı olacaktır. Bu proje yaptığımız çalışmaların en anlamlı olanlardan biridir. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik projelerimizi artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı ise çocukların milli ve manevi değerlerini tanıma anlamında çok önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız her hafta okul ziyaretleriyle ve yaptığı hizmetlerle Kayserililerin gönlünde taht kurmuştur” şeklinde konuştu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de böyle anlamlı projeyi hayata geçirdiği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

İHA

