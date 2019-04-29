Kocasinanlı çocuklar, bilim merkezi ve hayvanat bahçesinde

Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetler ve projelerle dikkat çekiyor. Bu projelerden biri olan Kocasinan Çocuk Kulübü’nde çocukların hem öğrendiği hem de sosyalleştiği bir eğitim hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu sefer farklı bir etkinliğe imza atan Kocasinan Çocuk Kulübü Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikle ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkez’inde sergi alanlarını gezerek, bilimsel deneyim kazandılar. Ardından Hayvanat Bahçesi’ni gezen çocuklar, çok sayıda hayvanı ilk defa bu kadar yakından görme fırsatı yakaladılar. Güzel ve keyifli bir gün geçiren Kocasinanlı çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.







Geleceğin teminatı çocukların Kocasinan Çocuk Kulübü ile yeteneklerini keşfetmesini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğin teminatı yavrularımız için proje üretirken onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için 2017 yılında Çocuk Kulübümüzü kurduk. Bu kulübün bütün amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal hayata hazırlıyoruz. Bu çerçevede Çocuk Kulübü etkinlikleriyle hem eğlenen hem öğrenen çocuklarımız, hafta sonunda da yoğunlaşan etkinliklerle vakitlerini daha keyifli ve daha eğitici geçiriyorlar. Böylelikle daha donanımlı çocukların yetişmesine katkı sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Mutluluklarını dile getiren çocuklar ise, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a da teşekkür etti.

