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Kocasinanlı çocuklar, gençlik merkezinde hayallerini gerçekleştiriyor

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen General Emir Gençlik Merkezi’yle, gençlerin hayalleri gerçekleşiyor. Bilimsel projelerle fark oluşturan Kocasinan Belediyesi, Havacılık ve Astronomi Yaz Okulu kurslarıyla geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Kocasinanlı çocuklar, gençlik merkezinde hayallerini gerçekleştiriyor

Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunulan Gençlik Merkezi’nde; Model Uçak ve İHA atölyesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi, 3D Sanal Gözlük Atölyesi ve Müslüman Bilim Adamları Atölyesi’nde temel ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçulacağı öğretiliyor. Gençler ayrıca, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri atölyesinde gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi oluyor. Kocasinanlı çocukların ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi’nde, kursiyerlere tarih boyunca ülkemizde ve İslam coğrafyasında çıkan bilim insanlarının hayatları ve ortaya çıkarmış oldukları çalışmalar hakkında da bilgi aktarılması hedefleniyor. 
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Gençlik Merkezi, geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor. 

İHA

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