Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinanlı çocuklar, güvenli parklarda vakit geçirdi

Coronavirüs (Covid-19) mücadelesinde önlem amaçlı ilçe genelinde her gün dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettiren Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir dışarı çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu çocuklara, verilen 4 saatlik izinle parklarda daha sağlıklı ve güvenli ortam sundu. Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sağlıklı çocuklar, mutlu yarınlar için çalışıyoruz. Evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilmeleri adına ekiplerimizi seferber ettik.” dedi.

Kocasinanlı çocuklar, güvenli parklarda vakit geçirdi
Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir dışarı çıkmaları kısıtlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar ile belirli gün ve saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar, gençler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. İlçe genelinde her alanda dezenfekte ve hijyen temizliği yapan Kocasinan Belediyesi ekipleri, özellikle tüm parkları ve oyun alanlarını dezenfekte etti.  0-14 yaş grubu çocuklar ise 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile Kocasinan’ın parklarında kurallara uyarak keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi.
Çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, normalleşme süreci kapsamında çocukların ve gençlerin daha güvenli ve daha sağlıklı parklarda oynaması için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Her zamanki temizlik çalışmasına ilave olarak başlatılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarında, sağlığı koruyan organik ürünleri ve çevreci sistemi kullanıyoruz. Bu sayede doğaya zarar vermeden oyun gruplarını temizleyip hijyeni sağlıyor, ekolojik dengeyi de koruyoruz. Bu süreçte özellikle sıcak hava ile birlikte oluşabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı da elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Normalleşme süreci kapsamında belirli gün ve saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar, gençler ve büyüklerimizin parkları, gönül rahatlığıyla kullanmaları için ilçe genelinde bulunan tüm parklarımızı ve yaşam alanlarımızı hijyenik hale getirdik ve düzenli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için olduğunu unutmuyor, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.
Çocuklar ve aileler ise çalışmalardan memnun kaldıklarını ve parklarda daha sağlıklı bir şekilde keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.
 
İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.