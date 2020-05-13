Kocasinanlı çocuklar, güvenli parklarda vakit geçirdi

Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir dışarı çıkmaları kısıtlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar ile belirli gün ve saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar, gençler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. İlçe genelinde her alanda dezenfekte ve hijyen temizliği yapan Kocasinan Belediyesi ekipleri, özellikle tüm parkları ve oyun alanlarını dezenfekte etti. 0-14 yaş grubu çocuklar ise 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile Kocasinan’ın parklarında kurallara uyarak keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi.
Çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, normalleşme süreci kapsamında çocukların ve gençlerin daha güvenli ve daha sağlıklı parklarda oynaması için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Her zamanki temizlik çalışmasına ilave olarak başlatılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarında, sağlığı koruyan organik ürünleri ve çevreci sistemi kullanıyoruz. Bu sayede doğaya zarar vermeden oyun gruplarını temizleyip hijyeni sağlıyor, ekolojik dengeyi de koruyoruz. Bu süreçte özellikle sıcak hava ile birlikte oluşabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı da elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Normalleşme süreci kapsamında belirli gün ve saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar, gençler ve büyüklerimizin parkları, gönül rahatlığıyla kullanmaları için ilçe genelinde bulunan tüm parklarımızı ve yaşam alanlarımızı hijyenik hale getirdik ve düzenli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için olduğunu unutmuyor, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.
Çocuklar ve aileler ise çalışmalardan memnun kaldıklarını ve parklarda daha sağlıklı bir şekilde keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.
Çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, normalleşme süreci kapsamında çocukların ve gençlerin daha güvenli ve daha sağlıklı parklarda oynaması için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Her zamanki temizlik çalışmasına ilave olarak başlatılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarında, sağlığı koruyan organik ürünleri ve çevreci sistemi kullanıyoruz. Bu sayede doğaya zarar vermeden oyun gruplarını temizleyip hijyeni sağlıyor, ekolojik dengeyi de koruyoruz. Bu süreçte özellikle sıcak hava ile birlikte oluşabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı da elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Normalleşme süreci kapsamında belirli gün ve saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar, gençler ve büyüklerimizin parkları, gönül rahatlığıyla kullanmaları için ilçe genelinde bulunan tüm parklarımızı ve yaşam alanlarımızı hijyenik hale getirdik ve düzenli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için olduğunu unutmuyor, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.
Çocuklar ve aileler ise çalışmalardan memnun kaldıklarını ve parklarda daha sağlıklı bir şekilde keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.