Kocasinanlı çocuklar, güvenli parklarda vakit geçirdi Coronavirüs (Covid-19) mücadelesinde önlem amaçlı ilçe genelinde her gün dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettiren Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir dışarı çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu çocuklara, verilen 4 saatlik izinle parklarda daha sağlıklı ve güvenli ortam sundu. Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sağlıklı çocuklar, mutlu yarınlar için çalışıyoruz. Evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilmeleri adına ekiplerimizi seferber ettik.” dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:24