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Kocasinanlı millilerin büyük başarısı

Masa Tenisinde Milli Takımı temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası’nda müsabakalara damga vurdu.

Kocasinanlı millilerin büyük başarısı
Kocasinan’ın Millileri, İsveç’in Halmstad kentinde gerçekleştirilen ITTF Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası’nda performanslarıyla dikkat çekti.
Türkiye’yi temsil eden Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, karşılaşmalarda üstün performanslarıyla hem ülke puanlarını, hem de kendi rating puanlarını yükseltti. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinanlı Milliler, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi bir kez daha gururlandırdı.
Kurum Haberi
 
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