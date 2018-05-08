Kocasinanlı millilerin büyük başarısı

Kocasinan’ın Millileri, İsveç’in Halmstad kentinde gerçekleştirilen ITTF Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası’nda performanslarıyla dikkat çekti.

Türkiye’yi temsil eden Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, karşılaşmalarda üstün performanslarıyla hem ülke puanlarını, hem de kendi rating puanlarını yükseltti. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinanlı Milliler, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi bir kez daha gururlandırdı.

Kurum Haberi

