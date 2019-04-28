Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinanlı öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü

Eğitim ve öğretime her zaman destek veren ve örnek projelere imza atan Kocasinan Belediyesi, bu sefer de öğrencileri, Bilgi Ve Genel Kültür yarışmasıyla buluşturdu. Tatlı bir rekabet içinde yarışmayı tamamlayan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kocasinanlı öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü

Necmiye Sami Yangın Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, “Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanındayız. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz. Okullarımızda oyun, sosyal ve spor alanlarıyla ilgili projeler üretmenin yanı sıra öğrencilerin bilgi ve kültürünü artıracak yarışmalara da destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmamızla milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacağız. Öğrencilerimizin göstermiş olduğunu üstün başarılardan ötürü onları tebrik ediyor, evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise eğitim ve öğretime her zaman verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.