Kocasinanlılar geleceğe daha sağlıklı bakıyor

İlçe sakinlerinin sağlık konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlayacak olan anlaşma, Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç ile ‘Halk Sağlığı Hizmetlerinde Yardımlaşma’ protokolü imzalandı.

Sağlıklı ve bilinçli toplum oluşturmayı gaye edindiklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Ülkemizin geleceği ve toplumsal refahı için kamu, kurum ve kuruluşlarıyla iş bilirliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve daha sağlıklı yarınlarda yaşayabilmeleri için Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile sağlık konusunda protokol imzaladık. Bu noktada vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesine katkı sağlayan üniversitemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç ise sosyal sorumluluk kapsamında her zaman destek olduğunu belirttiği Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri alanında vatandaşlarımızı bilinçlendirmesine katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol kapsamında, Kocasinan Belediyesi tesislerinde, ilçe halkına bilgilendirme seminerleri verilecek ve zaman zaman ücretsiz sağlık taramaları yapılacak.