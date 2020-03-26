Kronik hastanın oksijen tüpü evinden çıkmadan değiştirildi

Başkan Çolakbayrakdar, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da fazla olması gerekiyor. Bu noktadan hareketle Kocasinan Belediyesi olarak şimdiye kadar yapmış olduğumuz sosyal yardımları daha da artırıyoruz. Özellikle daha önce gündelik işlerde çalışıp, artık iş bulamayan kardeşlerimiz ve geliri düşmüş olan ailelerimize yardımlarımızı daha da artıracağız. Kocasinan Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için daha fazlaca sosyal yardımlarla sizlerin yanındayız. Bu noktada bizlere destek veren hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. İş adamlarımızla birlikte Kocasinan Belediyesi olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu bir kez daha bilmenizi istiyorum. Bu zor süreci birlikte aşacağız ve evimizde kalarak, en kısa süreç içerisinde sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak” ifadelerini kullandı.







Sosyal yardımları her geçen gün artıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan’da çalınmadık kapı bırakmıyor. Özellikle Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber olan ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kronik rahatsızlığı bulunan hastanın oksijen tüpünü değiştiren ekipler, bir yaşlı vatandaşın ise eczaneden ilaç ihtiyacını karşıladı.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk