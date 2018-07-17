Meclis üyelerinden Kocasinan’daki projelere büyük övgü

Meclis Üyelerine; yol çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri, park ve yeşil alan çalışmaları, 200 yıllık tarihi Çandır Cami'nin restorasyon çalışmaları, sosyal tesisler ve yeni nesil yaşam merkezleri gibi birçok alanda dev projeleri yerinde anlatan Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



“Kocasinan için çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha modern ve daha yaşanabilir Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı. Yenilenen Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak proje, çözüm ve sosyal odaklı projelere ve çalışmalara imza atıyoruz ve hizmetlerimizi her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz. Kocasinan’ı kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor alanlarında geliştirirken; sosyal hayatın ve sağlıklı yaşamın da merkezi yaparak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakma hedefinde emin adımlarla yürüyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Meclis üyelerimizin projelerimizi ve yatırımlarımızı övgü dolu sözlerle takdir etmesi bizleri onurlandırdı. Bizlere zaman ayırdıkları için meclis üyelerimize teşekkür eder, çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.



Meclis üyeleri ise Başkan Çolakbayrakdar’ın ilçeye güzel yatırımlar yaptığını belirterek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

