Meclis üyeleriyle telekonferans ile toplantı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meclis üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. İlçe genelinde yapılan hizmetler hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak bu süreçte bütün imkanlarımızı seferber ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle meclis toplantılarının 3 ay süreyle ertelenmesinden dolayı meclis üyeleriyle video konferans sistemiyle görüşen Başkan Çolakbayrakdar, Covid-19 önlemleri kapsamında alınan kararları anında uyguladıklarına dikkati çekerek, “Rabbim, inşallah içinde bulunduğumuz bu sıkıntıdan en kısa süre içerisinde şehrimizi, ülkemizi ve tüm dünyayı kurtarsın. Bu vesileyle hasta olanlara Mevlam, acil şifa versin. İlçe genelinde yapılan hizmetler ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili sizlerle istişare etmek için böyle bir toplantı düzenledik. Türkiye’de koronavirüs görülmesinin ardından hızlıca tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'mız ve ilgili bakanlıklar, bu süreçte neler yapılması gerektiği konusunda genelgeler yayımladı. Bizler de bu talimatları hızlı bir şekilde refleks göstererek, vatandaşların lehine olacak şekilde şehrimiz ve Kocasinan’ımız için yapılması gerekenleri adım adım hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızın talimatıyla Nisan, Mayıs ve Haziran ayında yapılacak olan ilçe meclis toplantıları ileri bir tarihe ertelendi. İnşallah en kısa zamanda sağlık içerisinde bir arada olmayı diliyorum” diye konuştu.

Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yapılan hizmetler hakkında meclis üyelerine bilgiler vererek, “Kocasinan Belediyesi olarak bu süreçte neler yapılması gerekiyorsa anında çalışmalarımızı başlattık. Tedbirler kapsamında bunlardan biri olan sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gündelik ihtiyaçlarını karşılama noktasında Kaymakamlığımızla beraber gece yayınlanan genelgeyle birlikte sabah herkesin ekmeğini ulaştırdık ve ihtiyaçlarını karşıladık. Belediye olarak bütün imkanlarımızı sefer ederek, hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da yaptığımız rutin çalışmalardan hijyen temizlik hizmetimizi daha yaygın hale getirdik. Özellikle belediyemizde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize ve bu süreçte yeni oluşan ihtiyaç sahiplerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz ve Kaymakamlığımızla beraber oluşturulan Kocasinan Vefa Destek Grubu olarak her türlü imkanı sağlıyoruz. İhtiyaç sahipleri, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza anında hizmet ulaştırıyoruz ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bütün çabamız, toplum sağlığı içindir. Rabbim, yar ve yardımcımız olsun. Mevlam, en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtarmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grubu adına konuşan İyi Parti Meclis Üyesi Kazım Yücel, “Bütün ülkemize ve insanlığa geçmiş olsun diyorum. Sayın Başkanım, bu toplantıyı bu şekilde gerçekleştirdiğiniz için hem grubum, hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizler de nasıl yardımcı oluruzun kaygısı içerisindeyiz” şeklinde konuştu.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk