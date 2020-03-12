Milli Değerlere Bağlı Çocuklar Yetişiyor Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 99. yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde okullar arası yarışmalar düzenlendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 99.yıldönümünde ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı’nı yazdırmasın’ diye dua ediyoruz. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz.” dedi.

12 Mart 2020 Perşembe 17:20