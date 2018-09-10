Mimarsinan Mahallesi’ndeki Baki Caddesi yolu tamamlandı

Kocasinan Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi’ndeki asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak bölge sakinlerinin kullanımına sundu. Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, “Kocasinanımızı yenilemek için çalışmalarımız devam ediyor. Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesindeki yaklaşık 600 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde ki asfalt ve 2 bin 500 metrekare kilit-parke ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarımız, mahallelerimiz içerisindeki sokaklarımız tek tek yenileninceye kadar devam edecek. Bir program dahilinde bütün Kocasinanımızın caddeleri sokakları yenilenecek, yeni Kocasinan’a hazır hale getirilecek. Eski mahallelerimizi yenileme çalışmalarının yanında yeni oluşan mahallelerimizin çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Şehrimize, insanımıza yakışır bir çevreyi vatandaşımızın kullanımına sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun iyi günlerde kullansınlar. Vatandaşlarımızın layık olduğu hizmetleri onların ayaklarına getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar Mimarsinan Mahallesi’ndeki incelemelerin ardından Erciyesevler Mahallesi’nde devam eden yol kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını da inceledi. İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ve öğretmenlerle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında kolaylıklar diledi.







Haber: Gülcan Deniz

