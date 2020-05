Önce toplum sağlığı

Toplumun sağlığını ilgilendiren konularda hassas davrandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, toplum ve kendi sağlığınızı önemseyerek evlerinizde kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı’mızın almış olduğu en önemli kararlardan biri de evde kalma kuralıdır. Siz evlerinizde kalın biz sizin için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi her şartta sizlerin hizmetindeyiz. Özellikle rutin olarak yapmış olduğumuz dezenfekte ve hijyen temizliğini de için de bulunduğumuz süreçten dolayı Aile Sağlık Merkezleri, eczaneler, camiler, okullar, marketler, kuaförler, berberler, pazar yerleri ve diğer kamu alanları başta olmak üzere çalışma alanımızı genişlettik. Vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir alışveriş yapmaları için marketlerde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yapıp, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi ekipleri, dezenfekte ve hijyen çalışmaları kapsamında her gün farklı alanlar olmak üzere haftada; sağlık ocakları, kamu kurumları, okullar, camiler, marketler, kuaförler, belediye hizmet binaları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.