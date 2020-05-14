Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Önce toplum sağlığı

Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu alanları başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdüren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde bulunan marketlerde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarıyla vatandaşlara daha hijyenik bir ortamda sağlıklı bir alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplum sağlığının her şeyden önce geldiğini belirtti.

Önce toplum sağlığı

Toplumun sağlığını ilgilendiren konularda hassas davrandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, toplum ve kendi sağlığınızı önemseyerek evlerinizde kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı’mızın almış olduğu en önemli kararlardan biri de evde kalma kuralıdır. Siz evlerinizde kalın biz sizin için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi her şartta sizlerin hizmetindeyiz. Özellikle rutin olarak yapmış olduğumuz dezenfekte ve hijyen temizliğini de için de bulunduğumuz süreçten dolayı Aile Sağlık Merkezleri, eczaneler, camiler, okullar, marketler, kuaförler, berberler, pazar yerleri ve diğer kamu alanları başta olmak üzere çalışma alanımızı genişlettik. Vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir alışveriş yapmaları için marketlerde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yapıp, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, dezenfekte ve hijyen çalışmaları kapsamında her gün farklı alanlar olmak üzere haftada; sağlık ocakları, kamu kurumları, okullar, camiler, marketler, kuaförler, belediye hizmet binaları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kocasinan BelediyesiAhmet çolakbayrakdarÇolakbayrakdarKocasinanHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.