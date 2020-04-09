“Önceliğimiz kişi sağlığı ve toplum sağlığıdır” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Koronavirüs nedeniyle Kocasinan Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ve ihtiyaç duyulan her alanda hizmet ulaştırdıklarını söyledi. Çolakbayrakdar, “Bugünlerde önceliğimiz kişi sağlığı ve toplum sağlığıdır” dedi.

09 Nisan 2020 Perşembe 11:35