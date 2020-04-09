Kocasinan genelinde yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Gündelik yaşamın her bir noktasında belediye faaliyetleriyle karşı karşıyayız. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha muhakkak bir belediye çalışması, insanların hayatlarının içerisinde yer almaktadır. Bugünlerde önceliğimiz kişi sağlığı ve toplum sağlığıdır. Bunun için de Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Beden, ruh ve toplum sağlığı olmak üzere bütün sağlık kademelerinde belediye olarak hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Olayın ilk göründüğü andan itibaren yapılması gereken çalışmaları ve bakanlıklar nezdinde gelen talimatları genelge doğrultusunda harfiyen yerine getirmek için yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Gerek cadde ve sokakların dezenfeksiyonu gerekse kamu kurumları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların hijyen temizliğini yaparak dezenfekte ediyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyor ve bu noktalarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz” ifadeleri kullandı.
Uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşıladıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar; “Büyüklerimize ve kardeşlerimize imkanlarımızı seferber ederek, onların yanında olduğumuzu gösterdik. Bu süreçte yaptığımız sosyal yardım hizmetlerimizi artırdık. İhtiyaç sahibi ailelere daha fazla ‘Sizin yanınızdayız’ diyerek onların yanında olduğumuzu bir kez daha hissettirdik. Ayrıca mecburi dışarı çıkan vatandaşlarımıza maske dağıtarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle bu süreçte beslenme olanakları azalan küçük dostlarımıza yönelik yemleme çalışmamızı artırdık. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alanda seferber ettik. Evimizde kalarak sağlıklı günlere ulaşmak dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum” diye konuştu.
Uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşıladıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar; “Büyüklerimize ve kardeşlerimize imkanlarımızı seferber ederek, onların yanında olduğumuzu gösterdik. Bu süreçte yaptığımız sosyal yardım hizmetlerimizi artırdık. İhtiyaç sahibi ailelere daha fazla ‘Sizin yanınızdayız’ diyerek onların yanında olduğumuzu bir kez daha hissettirdik. Ayrıca mecburi dışarı çıkan vatandaşlarımıza maske dağıtarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle bu süreçte beslenme olanakları azalan küçük dostlarımıza yönelik yemleme çalışmamızı artırdık. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alanda seferber ettik. Evimizde kalarak sağlıklı günlere ulaşmak dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum” diye konuştu.
Haber: Şura Gögebakan