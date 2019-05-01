‘ORGANİK’ GELENEĞE DEVAM

ETKİNLİK YARIN DÜZENLENECEK
Kocasinan Belediyesi, sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla düzenlediği domates fidesi dağıtımını bu yıl da gerçekleştiriyor. Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini söyleyen ve yapılan uygulamanın geleneksel hale getirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizin, 2 Mayıs Perşembe Günü (yarın) saat 09.30’da 3 farklı noktadan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kocasinan Belediyesi Hizmet Binasının karşısında bulunan Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi’ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi’nde yer alan Merkez Parkı olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız” ifadelerini kullandı.
YENİDEN TOHUMLANABİLEN FİDELER
Çolakbayrakdar, ücretsiz olarak dağıtılacak olan fidelerin özelliğinin hibrit olmaması ve yeniden tohumlanabilme özelliğine sahip olmasını söyledi. “Karahıdır olarak bilinen ve yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir” diyen Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları ekerek ürün elde etmeyi devam ettirebilirler. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir.”
Kocasinan Belediyesi, sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla düzenlediği domates fidesi dağıtımını bu yıl da gerçekleştiriyor. Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini söyleyen ve yapılan uygulamanın geleneksel hale getirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizin, 2 Mayıs Perşembe Günü (yarın) saat 09.30’da 3 farklı noktadan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kocasinan Belediyesi Hizmet Binasının karşısında bulunan Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi’ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi’nde yer alan Merkez Parkı olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız” ifadelerini kullandı.
YENİDEN TOHUMLANABİLEN FİDELER
Çolakbayrakdar, ücretsiz olarak dağıtılacak olan fidelerin özelliğinin hibrit olmaması ve yeniden tohumlanabilme özelliğine sahip olmasını söyledi. “Karahıdır olarak bilinen ve yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir” diyen Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları ekerek ürün elde etmeyi devam ettirebilirler. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir.”
Haber: Ekrem Nazlı