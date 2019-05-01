‘ORGANİK’ GELENEĞE DEVAM Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Domates Fidesi Dağıtım Etkinliği’nin bu yıl 10’uncusu düzenleniyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yarın 3 farklı noktada gerçekleşecek olan ve 550 bin kök organik domates fidesinin dağıtılacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:53