Ramazan coşkusu birlikte paylaşılıyor

Mimarsinan Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet edip, talep ve isteklerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, ardından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kurulan ‘Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan’ isimli etkinlik alanını ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenip, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin taleplerini de dinmeyi ihmal etmedi. Ramazanın bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Sağlık sıhhat içerisinde nice nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Şimdiden Bayramınız mübarek olsun. Ramazan ayında birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşamayı nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarla sık sık bir araya gelmenin yanı sıra Ramazan ayında da kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla ilçe sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Ramazan Ayı’nın güzelliklerini, sevincini, coşkusunu ve manevi havasını birlikte yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Bölge sakinleri ise, bu güzel ve eğlenceli etkinlikleri düzenleyen Kocasinan Belediyesi’ne ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Etkinlikte Hacivat-Karagöz tatlı tatlı atışırken, el çabukluğuyla insanları şaşırtan illüzyonist, kukla gösterisi ve yarışmalar çocukların ve yetişkinlerin beğenisine sunuldu.

