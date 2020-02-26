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“Regaip Kandili’nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında “Regaip Kandili’nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

“Regaip Kandili’nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum”

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada; Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran ve üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve rahmeti bereketi bol olan bu mübarek günün; sevgi, barış ve kardeşlik duygularımızı arttırmasını diliyorum. İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, kahraman Türk ordumuz başta olmak üzere ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Regaip Kandili’nin tüm İslam Dünyası'na ve insanlığa iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken sözlerini “Gönüllerden süzülüp Arş’a yükselen dualarda buluşmak dileğiyle Mübarek Regaip kandilini ve Mübarek üç ayları tebrik ediyorum” şeklinde tamamladı.
 

Kurumsal

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