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RESMİ BİTİRMEK İSTİYORUM

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerel seçimde aday olmak istediğini belirterek, “3 buçuk yıl önce çizdiğimiz büyük resmi tamamlamak istiyorum. Tabi ki en önemlisi Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanımız takdir ederse devam ederiz” dedi.

RESMİ BİTİRMEK İSTİYORUM
TIKIR TIKIR ÖDÜYORUZ
Başkan Çolakbayrakdar belediyenin herhangi bir maddi sıkıntısının olmadığına dikkat çekerek, “Kesinlikle hak edişle ilgili beklenti söz konusu değil. Eğer alacak var diyen varsa beni bulsun. Tıkır tıkır ödüyoruz. Aylardır alacağı olan yok. Bütçemizi geldiğimiz günden bu yana iki misli artırdık.”

“ÇÖZÜM MERKEZİ” UYGULAMASI
Kocasinan Belediye Başkanı  Çolakbayrakdar Türkiye’de bir ilk olarak kurdukları “çözüm merkezi” uygulamasıyla bugüne kadar binlerce sorunu en kısa sürede çözerek vatandaşlara da bilgi verdiklerini söyledi. Çolakbayrakdar çözüm merkezi uygulamasının Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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