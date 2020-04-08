Salgınla mücadeleye maske desteği

Kocasinan Belediyesi tarafından temin edilen tıbbi maskelik kumaşı dikmek için dikiş makinalarının başına geçen gönüllü kurs eğitmenlerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları inceleyip, kadınlara kolaylıklar dileyerek; “Kocasinan Akademi Yakut atölyesinde gönüllü hanım kardeşlerimizin katkılarıyla maske imalatı yapılıyor. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hep dile getirdiğimiz gibi bu zorlukları bu güçlükleri birlikte aşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de Kayseri’mizde ve Kocasinan’ımızda Hanım kardeşlerimiz ‘Biz de varız’ dediler ve emekleriyle birlikte bu süreçteki mücadeleye destek oluyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde sağlıkla ve sıhhatle bir arada olmak dileklerimizle” ifadelerini kullandı.
Haber: Fatma Alkan