Salgınla mücadeleye maske desteği Kocasinan Belediyesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında gönüllü kurs eğitmenleri tarafından günde bin maske üretiliyor. Maske üretim atölyesini ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu zor süreçte örnek duyarlılık gösteren kadın eğitmenlere teşekkür ederek, “Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu süreci atlatacağız” dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:45