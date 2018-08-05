Serçeönü Mahallesi’nde sokak oyunları etkinlikleri devam ediyor Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Bu sefer de Serçeönü Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak oyunlarında çocuklar, doyasıya eğlendi. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:19