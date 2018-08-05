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Serçeönü Mahallesi’nde sokak oyunları etkinlikleri devam ediyor

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Bu sefer de Serçeönü Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak oyunlarında çocuklar, doyasıya eğlendi. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Serçeönü Mahallesi’nde sokak oyunları etkinlikleri devam ediyor
Sandalye kapmaca, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Çocuklar, oyunlarda coşkuyla eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi. Oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi’nin bu etkinliği sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını belirten mahalle sakinleri ise bu tür etkinliklerinin devam etmesini istediklerini dile getirdi. 

Kocasinan Belediyesi ekipleri, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan şenlik, vatandaşlardan tam not aldı. 
Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği sokak oyunları şenliklerinin, ilçenin belirli mahallelerinde, akşam saatlerinde devam edeceği öğrenildi. 
 

İHA

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