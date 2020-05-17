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Sokak hayvanları yemleniyor

Covid-19 nedeniyle tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından da beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışmasını artırarak devam ediyor. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle küçük dostlarımızın yanındayız” dedi.

Sokak hayvanları yemleniyor
Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak bizler de ilçenin muhtelif yerlerine besleme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ile doğadaki diğer canlıların su ve mama ihtiyacını karşılıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her zaman olduğu gibi bu süreçte de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine düzenli aralıklarla yem bırakıyor. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu vesile ile bizlere destek olan hayvanseverlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı halde bulunan sokak hayvanlarına rastlamaları durumunda Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'nin 222 70 00 numaralı telefon hattını aramalarının yeterli olacağı bildirildi.

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet çolakbayrakdar
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