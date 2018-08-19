Sokak Oyunları Şenliği Erkilet Mahallesi’nde

Sokak oyunlarında çocuklar, doyasıya eğlenirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e kadın-erkek, genç-yaşlı herkese hizmet edebilmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, “Belediye hizmetlerinin yanı sıra çocuklarımızı ve gençlerimizi daha da mutlu edecek ve eğlendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde çocuklarımız mutlu olurken, onlarla birlikte aileleri de mutlu oluyor ve yüzleri gülüyor. Çocuklara özel yaptığımız bu ve buna benzer etkinlikleri devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.



Şenlik, Kocasinan Belediyesi ekipleri, yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi. Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği sokak oyunları şenliklerinin, Kurban Bayramı sonrası da ilçenin belirli mahallelerinde, akşam saatlerinde devam edeceği öğrenildi.

