Sokak Oyunları Şenliği Sosyal Hayatı Renklendiriyor

Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği’nin bu seferki durağı Erciyesevler Mahallesi oldu. Oyunlarda kıyasıya yarışan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösteriyle karşılaştı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle yakından ilgilendi. Etkinlik sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu etkinliklerimizi kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.



Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, sandalye kapmaca ve makarna yarışıyla da birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Temposu oldukça yüksek oyunların ardından illüzyonist sahne aldı. Birbirinden değişik numaralarla izleyenleri şaşırtan illüzyonist, zaman zaman izleyicileri de sahneye davet ederek interaktif bir gösteri sundu. Özellikle çocuklar, gösterileri büyük keyifle izledi. Etkinlik, Başkan Çolakbayrakdar’ın kendi eliyle vatandaşlara pilav ikram etmesiyle sona erdi.

