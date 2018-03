Eğitim-Bir-Sen sendika binası konferans salonunda gerçekleşen programda sendika üyelerine Kocasinan için yapılan hizmetleri ve Türkiye’de ilk olan birbirinden farklı projelerin hayata geçişini hazırlanan video görüntüleri eşliğinde anlattı.

Yapılan her işin vatandaşlardan alınan talepler ve bölge halkının hayatını kolaylaştıracak projelerden ibaret olduğunun altını çizen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl; Kocasinan Akademi eğitim birimimizi hayata geçirdik. Kocasinan Akademi çatısı altında vatandaşlarımıza eğitim, spor, sanat ve kültürel faaliyetler gibi hizmetler sunuyoruz. Hanım kardeşlerimizin el becerilerinin yanı sıra spor alanında büyük başarılar elde ettik. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisinde Avrupa ve Türkiye’de şampiyonluklar elde etti. Ayrıca 4 sporcumuz milli takımda yer alıyor. Amacımız bütün çocukları spor ve eğitim gibi faaliyetlerle ilgili bir çatı altında buluşturmak ve onları geleceğe hazırlamaktır. Diğer yandan Kocasinan Çocuk Kulübü ile sanatsal alanda çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Yaz tatilinde ise çocuk kulübümüz mahalle mahalle gezerek geleneksel sokak oyunları düzenliyor. Hizmetlerimizle sosyal belediyeciliğin her alanını yansıtıyoruz. Öte yandan okulların fiziki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımız için de 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında başlattığımız ‘Okul Temizlik Hijyen ekibi’ projesiyle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz. Kocasinan Çocuk dergisi ile de milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların belediyeden beklentisi, isteği, talebini yerine getirmek için Çözüm Merkezi projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Biz diyoruz ki; Kocasinan Belediyesine ve Başkanına Çözüm Merkezi sayesinde kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Vatandaşlarımız bir telefon ile her türlü teknolojik imkana sahip olan Çözüm Merkezi sayesinde; beklenti ve istekleri en kısa zamanda çözüme kavuşturuluyor. Bu hizmetimiz sadece sonuç odaklı değil aynı zamanda memnuniyet noktasında geri dönüşüm sağlayan bir sistemdir.” diye konuştu.

“Kocasinan Belediyesi olarak Çözüm, Proje ve Sosyal odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal Market projemizle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız burada giyim ihtiyaçları karşılıyor. Proje odaklı olarak ise kentsel dönüşüm projelerimizden bahsedebiliriz. Kocasinan bölgesinde 8 farklı noktada kentsel dönüşüm yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda EĞİTİM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitim ve eğitimciye her zaman destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür plaketi takdim etti. İHA