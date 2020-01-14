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Sosyal Belediyecilik Alanında Örnek Faaliyetler

Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bu zamana kadar ihtiyaç sahibi 138 bin 295 kişinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında örnek faaliyetlere imza attıklarını söyledi.

Sosyal Belediyecilik Alanında Örnek Faaliyetler

Vatandaşların her türlü talepleriyle yakından ilgilendiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle sosyal belediyecilik çalışmalarının vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduğunu belirtti.



Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü projesiyle vatandaşlar arasında gönül köprüsü kurduklarına dikkati çekerek, “Sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Peygamber efendimizin ‘Müslüman Müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez’ Hadis-i Şerif’inde olduğu gibi Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın yüreğine dokunuyoruz.



Proje ile veren elle alan el arasında hayır köprüsü kuruyoruz. Gönüllülük esasına dayanan sistemle hayırseverlerimizden temin ettiğimiz ürünleri, vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Önce Allah’ın rızasını alıp sonra vatandaşlarımızın yarasına merhem olabiliyor, gönüllerini kazanabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir” ifadelerini kullandı.



 

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