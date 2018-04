"SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJELERİNDE ÖNCÜYÜZ"

Kocasinan Belediyesi Seminer Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak 2017 yılında Kocasinan’a yapılan hizmetlerin yer aldığı tanıtım videosu izlendi. Ardından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar bir konuşma yaparak her fırsatta muhtarlarla bir araya gelip, mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Muhtarlarımızla her daim iç içeyiz, hep birlikte görüşüp, istişarelerde bulunuyoruz. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerimizin ihtiyaçları farklı olduğundan dolayı bugün sadece merkez mahallelerimizle bir araya geldik. Bu kapsamda planladığımız şekilde yapılacak hizmetlerin projelerini bir bir ihale ediyoruz ve çalışmaları başlatıyoruz. Hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal belediyecilik alanında hizmet veren tesislerimizi, her mahallede yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, çevre sakinlerine, hemşehrilerimize daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” diye konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyerek, yapılacak olan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Mahalle muhtarları da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Program, mahalle muhtarlarının ilgili müdürlüklere sorun ve isteklerini iletmesiyle sona erdi.

