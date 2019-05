Sporcular tam altınla ödüllendirildi

Barbaros Mahallesi’ndeki Spor Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Masa Tenisi Takımı sporcularına ve antrenörlerine, Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kararlaştırılan ödüller verildi. Programda; Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve antrenör Halil Adak’a 7 adet; Burçin Mermer, Kadriye Nur Sarı, Birsen Yerli, Zeynep Sıla Duman ve antrenör Kemal Balım’a 5’er adet tam altın ödül olarak verildi.







Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak spora büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “İmkanlarımız çerçevesinde spora ve sporcuya destek oluyoruz. Amacımız; vatanını, bayrağını ve milletini seven; milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Özellikle masa tenisinde bayan sporcularımız gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da katıldıkları müsabakalarda büyük başarılar elde ediyorlar ve bizi sürekli gururlandırıyorlar. Aldığı ödüller ve dereceler Kayseri’nin yüzünü güldürüyor. Takımımızın elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri bir seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine olan inancım sonsuz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri ve Kocasinan ilçemiz adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile genç kardeşlerimizi ve onlarla birlikte bu işe emek veren hocalarını da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.