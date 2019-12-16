Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Tarihi eserlere hak ettiği değeri veriyoruz”

Kocasinan Belediyesi tarafından Himmetdede Mahallesi’nde yaptığı 8 asırlık tarihi caminin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle tarihi eserlere hak ettiği değeri verdiklerini söyledi.

“Tarihi eserlere hak ettiği değeri veriyoruz”
Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaklaşık 1200’lü yıllara ait olan Himmetdede Cami'sini restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de ve tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır.

Himmetdede Camii ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışma, son aşamaya geldi. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun” diyerek noktaladı.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri KocasinanKocasinan HaberHimmetdede MahallesiAhmet çolakbayrakdar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.