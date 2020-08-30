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“Temizlik işlerine büyük önem veriyoruz”

Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve daha sağlıklı bir Kocasinan için çöp konteynırlarını modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Ayrıca çöp konteynırların bulunduğu yerlerini de temizleyen ekipler, çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunuyor. Daha çevreci bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

“Temizlik işlerine büyük önem veriyoruz”

‘Temizlik imandadır’ anlayışıyla daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından modern çöp konteyner yıkama aracı ile bölgede bulunan hijyenik, uzun ömürlü, estetik görünümlü çöp konteynırlarını düzenli olarak temizlenerek, yeniden vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Özellikle modern araçlarla, çöp konteynırları hızlı ve kolay temizliyoruz. Böylelikle çevrede oluşabilecek olumsuz koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, “Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.
 
 

Kurumsal

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