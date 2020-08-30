“Temizlik işlerine büyük önem veriyoruz”

‘Temizlik imandadır’ anlayışıyla daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından modern çöp konteyner yıkama aracı ile bölgede bulunan hijyenik, uzun ömürlü, estetik görünümlü çöp konteynırlarını düzenli olarak temizlenerek, yeniden vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Özellikle modern araçlarla, çöp konteynırları hızlı ve kolay temizliyoruz. Böylelikle çevrede oluşabilecek olumsuz koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.



