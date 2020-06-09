Temizlik ve dezenfekte seferberliği Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte daha önce başlatmış olduğu dezenfekte seferberliğine ivme kazandırdı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılı çalışmalarla ilçe halkına daha temiz ve güzel bir çevre sunduklarını söyledi.

09 Haziran 2020 Salı 15:32