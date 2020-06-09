Temizlik ve dezenfekte seferberliği

Belediye olarak daha temiz bir Kocasinan için temizlik hizmetlerine azami özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, normalleşme süreciyle birlikte bu hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğine dikkat çekerek, “Modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün Kocasinan’ın çehresini değiştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bunları yaparken de hijyen ve temizlik çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Özellikle modern araçlar ve profesyonel ekiplerle yaptığımız çalışmalarla nezih ve sağlıklı şartlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için yoğun olarak kullanılan alanların hijyen temizliğini yapıp, ardından dezenfekte ediyoruz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar sunabilmektir” ifadelerini kullandı.
İşyerlerinde yapılan dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, kalabalık alanlarda hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçenin her köşesini temizleyerek ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunmak için gece-gündüz çalışıyor. Çalışmalarını Yeni Sanayi bölgesinde yoğunlaştıran Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 40 personel, 10 adet yol süpürme aracı, 5 adet kaldırım süpürme aracı, 2 adet geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı gibi modern temizlik araçlarından oluşan filoyla ilçe genelinde temizlik ve hijyen faaliyeti yürütüyor. Ekipler cadde, sokak ve kaldırımların temizliğinin yanı sıra işyerlerinde de dezenfekte çalışması yaparak, çalışanlara hijyenik bir ortam sunuyor.
İşyerlerinde yapılan dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, kalabalık alanlarda hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçenin her köşesini temizleyerek ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunmak için gece-gündüz çalışıyor. Çalışmalarını Yeni Sanayi bölgesinde yoğunlaştıran Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 40 personel, 10 adet yol süpürme aracı, 5 adet kaldırım süpürme aracı, 2 adet geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı gibi modern temizlik araçlarından oluşan filoyla ilçe genelinde temizlik ve hijyen faaliyeti yürütüyor. Ekipler cadde, sokak ve kaldırımların temizliğinin yanı sıra işyerlerinde de dezenfekte çalışması yaparak, çalışanlara hijyenik bir ortam sunuyor.
Kurumsal