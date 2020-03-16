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“Toplum sağlığı her şeyden önce gelir”

Kocasinan Belediyesi, önlem amaçlı olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplum sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi.

“Toplum sağlığı her şeyden önce gelir”

Toplumun sağlığını ilgilendiren konularda çok hassas davrandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “En büyük gayemiz; daha sağlıklı toplumlar oluşturmaktır. Sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti bu dönemde de artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda tedbir amaçlı olarak toplumun sık kullandığı alanların hijyen temizliğini yapıp, dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha sıhhi bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir“ ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler dezenfekte ve hijyen çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı; sağlık ocakları, kamu kurumları, okullar, camiler, belediye hizmet binalarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Haber: Selma Kara

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