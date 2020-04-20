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Trafik azalınca yol yapım çalışmaları hızlandı

Koronavirüs salgınına karşı her alanda mücadeleyi aralıksız sürdüren Kocasinan Belediyesi, bir yandan da Bekir Yıldız Bulvarı ve Bağdat Bulvarı'nı Yeni Sanayi'ye ile Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlayan Çınarcık Caddesi’nde yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Trafik yoğunluğunun az olması nedeniyle yol yapım çalışmalarını artırdıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kayseri’nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini söyledi.

Trafik azalınca yol yapım çalışmaları hızlandı

Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı. Mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Havaların ısınmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'müz çalışmalarını hızlandırdı.



Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Kocasinan, daha da güzelleşecek. Bu doğrultuda Yunus Emre Mahallesi Çınarcık Caddesi'ndeki çalışmalar bittiğinde ilçemiz, daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşacak. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığını da sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.
 

Haber: Şura Gögebakan

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