Trafik kazalarının ülke ekonomisine yıllık maliyeti 39 milyar TL

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nin Haziran ayı oturumunda 'Trafik kazalarına ve sosyal ve toplumsal kazaların beraberinde getirdiği ailevi sorunlar' konuşuldu. Toplantıya, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Hakan İbişoğlu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer konuşmacı olarak katıldı.







Kocasinan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, her yıl trafik kazalarının ekonomik faturasının 39 milyar TL olduğunu söyleyerek, "Biz sürekli trafikle ilgili bir politika istiyoruz zaten. Maalesef bu kazalarda çok insanımızı kaybediyoruz. Eğitim konusunda özelikle çok ciddi eğitimler veriyoruz. Onlardan ve istatistiklerden bahsedeceğim biraz. Aslında bu bizim hayatımız ve bunu sürekli yaşıyoruz. Trafik konusunda böyle bir sunum hazırlanması bizi onurlandırdı. Diğer kurumlarında buna hassasiyetle baktığını görüyoruz. Çünkü bu trafik kültürünü ve politikasını oluşturmamız çok önemli. Yani diyoruz ya gelişmiş ülkelerde, herkes birbirine saygı gösteriyor diye, bizim de bunu kendi ülkemizin her yerinde bu trafik kültürünü oluşturmamız lazım. Bazı istatistiklerden bahsetmek istiyorum. Ortalama yılık can kaybımız 7 bin. Bunların yarısı olay yerinde, geri kalanı da ilk 1 ay içerisinde hastanede rahmetli oluyor. Toplamda yıllık 300 bin yaralımız oluyor. Bunun ülke ekonomisine maliyeti de 39 milyar TL. Yani eski parayla 40 kat trilyona yakın bir maddi kayıp söz konusu. Hem maddi hem de manevi yönden çöküntü içerisinde oluyoruz” dedi.







Anne ve babalık 7 gün 24 saat süren bir meslektir

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de, "Bizler, Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı olarak, yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden ve onlara merhem olan bir bakanlığız. Iskaladığımız ve görmezden geldiğimiz her sosyal problemin karşımıza farklı karesiyle çıkan bir alanın bir yöneticisi olarak, bazı önemli konuları dile getireceğiz. Öncelikle biraz anne ve babalıktan bahsedeceğiz. Yıllarca çocuklar ve gençlerle beraber çalışan bir eğitimci olarak. Gerçekten anne ve babalık dünyanın en zor mesleği. Anne babalık 7 gün 24 saat devam eden, emekliliği ve istifası olmayan bir meslektir. Yükümüzün ve sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü günümüzün çocukları çok zeki, kurnaz ve rekabetçi. Teknolojiyi oldukça iyi kullanan bir hedef kitleyle karşı karşıyayız. Bu açıdan hepimiz anne ve babalığın ne olup olmadığını, nelere dikkat edeceğimiz hususlarına gerçekten dikkat etmek zorundayız. biz bakanlık olarak gördüğümüz birçok vaka ile hemhaliz. Anne ve babalık yapma konusunda toplumsal olarak hepimize çok ciddi işler düşüyor diye konuştu.