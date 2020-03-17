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Tüm ekipler sahada görev başında

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, mevsim şartları itibarıyla bir yandan kar temizleme çalışmaları yaparken diğer yandan ise dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havaya karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Tüm ekipler sahada görev başında

Başkan Çolakbayrakdar, kar yağışının başladığı andan itibaren kar temizleme çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başlayarak yolların ulaşıma açık kalmasını sağladı. Modern araçlarla ve kar küreğiyle, ana arterler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hastane, kaldırımlar ile duraklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekipler, kamu alanlarının hijyen temizliğini ve dezenfekte çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor. Toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yaparak hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber: Şura Gögebakan

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