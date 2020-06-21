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Uğurevler'e çifte müjde

Kocasinan Belediyesi tarafından yürütülen Uğurevler Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında sona yaklaşılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle mahallenin ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezi kazandıracaklarını ve Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu’nu yeniden inşa ederek, daha modern bir okul yapacaklarının müjdesini verdi.

Uğurevler'e çifte müjde

Kentsel dönüşümle her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi’nde müjde üstüne müjde verdi. Mahallede dönüşüm çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hızlı bir şekilde devam eden Uğurevler Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmamızı en kısa zamanda tamamlayarak, konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz.



Dönüşümle birlikte buraya Aile sağlık Merkezi kazandırıyoruz. Mahallemizdeki dönüşüm diğer bölgelerle beraber etap etap devam ediyor. Ayrıca mahallemizde fiziki şartları yeterli olmayan Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu’nun yeniden inşa ederek, modern bir okul yapacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde ihalesi gerçekleştirilerek, yeni bir okulun inşaatı yapılmaya başlayacak. Dönüşüm çalışmalarını etap etap sürdürerek, bölgenin ihtiyacı olan diğer donatıları da yapacağız. Hemşehrilerimin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için çağımızın gereklerine uygun modern yapılar inşa ediyoruz.”

Çolakbayrakdar, “Projemiz tamamlandığında yeni konutları ve Kocasinan'a yakışır yeni çehresi ile Uğurevler çok daha güzel olacak” diyerek sözlerini noktaladı.
 

Kurumsal

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