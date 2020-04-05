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“Vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde yerine getiriyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Tüm dünyanın zor zamanlar yaşadığı günlerde özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir noktasına hizmet ulaştırdıklarını ve vatandaşların taleplerini en hızlı bir şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

“Vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde yerine getiriyoruz”

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Bu süreçte teknolojik imkanları kullanarak, telekonferans sistemiyle toplantılar gerçekleştireceğiz. Hem sahada yapılan çalışmalar noktasında sizlerin iletecekleri; hem de bizim bundan sonraki süreçte yapmamız gerekenlerle ilgili istişare edeceğimiz toplantılar bu şekilde olacak. Olayın ülkemizde ilk duyulmasının ardından bakanlıklarımızdan gelen genelge doğrultusunda Kocasinan Belediyesi olarak en hızlı bir şekilde hareket edip, yapılması gerekenleri yaparak hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıran bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bazı hizmetler bekletilemez. Bunlardan biri olan belediye hizmetleri özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız gece-gündüz demeden fedakarca çalışıp, gayret gösteriyorlar. Kocasinan’ımızın her bir noktasına hizmet ulaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Rabbim, kolaylık versin. İnşallah bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulmak için dua ediyoruz. Daha güzel günlerde şehrimize ve ülkemize hizmet edeceğiz. Bu doğrultuda rutin hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın bizden beklediği ve hızlıca yapılması gereken konularda daha fazla gayret sarf etmek gerekiyor. En önemlisi de en hızlı bir şekilde bu çalışmaları yerine getirmektir. Sosyal destek konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar, temizlik hizmetleri ve zabıta ile belediyemizin diğer birimleriyle ilgili vatandaşlarımızın bizden beklediği taleplere hızlı bir şekilde refleks göstermemiz gerekiyor. Bu noktada şu ana kadar işlerimizde aksayan bir taraf yok. Her şey gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de bütün hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmeti ulaştırma noktasında gayret etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Allah’ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” diyerek noktaladı. 

Kurumsal

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