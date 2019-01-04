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WhatsApp Gönül Belediyeciliği

0 352 222 70 00 Bu numarayı rehberine ekleyen herkes, WhatsApp hattından taleplerini anında belediyeye iletebildiği gibi Başkan Çolakbayrakdar’a çok kolay şekilde ulaşabiliyor ya da mesajını doğrudan iletebiliyor.

WhatsApp Gönül Belediyeciliği
VATANDAŞIN GÖNLÜNE ULAŞIYORUZ
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 0 352 222 70 00 numarası üzerinden kurulan WhatsApp gönül belediyeciliği hattı uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Başta Kocasinan’da yaşayanlar olmak üzere dünyanın her noktasındaki Kayserililer’in gönlüne doğrudan ulaşıyoruz, her türlü talep ve şikayetlerini de yine doğrudan bana aktarmış oluyorlar” dedi.

TALEPLERE ANINDA YANIT
Türkiye’de ilk olarak başlatılan, Kocasinan Belediyesi WhatsApp gönül belediyeciliği hattı ile Kocasinan’da yaşayan 400 bin kişinin yanı sıra, Kayseri dışında ve yurt dışında yaşayan yüzbinlerce Kayserili’nin doğrudan ulaşabildiği bu hat sayesinde vatandaşın taleplerini aktarması da, bu taleplere yanıt verilmesi de birkaç dakikada gerçekleşiyor.

CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİYDİ
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönül belediyeciliği açıklamasını emir telakki ettiklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği yapılması yönündeki açıklaması, yapmaya çalıştığımız hizmetin tarifi ve rehber oldu. Biz de bu yönde daha ne yapabiliriz diye düşünüp teknolojiyi de işin içine katarak WhatsApp hattından faydalandık” dedi.

GENÇLERİN İLGİSİ BÜYÜK
Başkan Çolakbayrakdar bu sayede öncelikle Kocasinan’da yaşayan 400 bin kişiyle doğrudan iletişim kurabilme imkanı doğduğunu belirterek, “WhatsApp gönül belediyeciliği hattı, daha şimdiden çok sevilen, kullanılan ve karşılık bulan bir uygulama oldu. Özellikle gençlerimizden müthiş dönüşler alıyoruz. Dünyanın öbür ucundaki hemşehrimiz bile, bize doğrudan ulaşıyor, biz de ona. Müthiş bir gönül bağı da oluşuyor” diye konuştu.

MAÇA DA DÜĞÜNE DE DAVET
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar WhatsApp gönül belediyeciliği hattının daha ziyade belediye hizmetleriyle ilgili talepler için doğrudan kullanıldığına dikkat çekerken, “Amcalarımız sohbete, çocuklarımız yaş gününe ve gençlerimiz de halı saha maçına davet ediyor. Biz de gücümüz ve zamanımız ölçüsünde hepsine katılmaya gayret ediyoruz. Müthiş bir sinerji ve diyalog oluşuyor. Biz de mutluyuz vatandaşlarımızın da memnun olduklarını düşünüyorum” dedi.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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