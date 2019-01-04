WhatsApp Gönül Belediyeciliği 0 352 222 70 00 Bu numarayı rehberine ekleyen herkes, WhatsApp hattından taleplerini anında belediyeye iletebildiği gibi Başkan Çolakbayrakdar’a çok kolay şekilde ulaşabiliyor ya da mesajını doğrudan iletebiliyor.

04 Ocak 2019 Cuma 09:55