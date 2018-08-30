‘Yamula Patlıcanı Tanıtım’ etkinliğinin hazırlıkları tamamlandı

Belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlere de yer veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliği hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz” dedi.



Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayradar, “Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak Yemliha Mahallemizin yamula patlıcanını tanıtmak için bu yılda çok renkli organizasyonlar hazırladık” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Hafta sonunu doğal güzellikler içinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. 1 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin milli ve manevi değerlerini dünyaya tanıtmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çocuklara özel etkinliklerden konsere kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek faaliyetlerin yer alacağı etkinlikte, Türk Halk Müziği’nin ünlü isimlerinden Kürşat konser verece. Ayrıca katılımcıları sürprizler bekliyor.



Fatih Bar