Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yapımı devam eden konutlar için kuralar çekildi

Yeni Kocasinan’a değer katacak vizyon projelerin başında gelen Seyrani Kentsel Dönüşüm alanının 7. etabında yapımı devam eden konutların kura çekimi gerçekleştirildi. 8. Noter huzurunda kurayla evlerinin yerlerini belirleyen hak sahipleri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a mutluluklarını dile getirdi.

Yapımı devam eden konutlar için kuralar çekildi

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Seyrani Mahallesi’nde 400 bin metrekare alan içerisinde kentsel dönüşüm yapıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümün 62 bloktan oluştuğunu ifade ederek, “7. etapta olduğu gibi diğer hak sahipleri de anlaşmalarını yapınca hızlı bir şekilde inşaatlarımız başlar. Bizler de Kayseri’ye yakışır yepyeni yaşam alanlarını yaparız.




Bizim gayretimiz, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımız için; uygun çevre şartları olan, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi gibi tüm sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda yeni bir yaşam alanı kurmaktır. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz.




Şimdiden hak sahiplerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve daha konforlu bir yaşam diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Kocasinan, kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü haline gelecek ve Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu. 
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.