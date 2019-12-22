Yapımı devam eden konutlar için kuralar çekildi

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Seyrani Mahallesi’nde 400 bin metrekare alan içerisinde kentsel dönüşüm yapıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümün 62 bloktan oluştuğunu ifade ederek, “7. etapta olduğu gibi diğer hak sahipleri de anlaşmalarını yapınca hızlı bir şekilde inşaatlarımız başlar. Bizler de Kayseri’ye yakışır yepyeni yaşam alanlarını yaparız.









Bizim gayretimiz, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımız için; uygun çevre şartları olan, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi gibi tüm sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda yeni bir yaşam alanı kurmaktır. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz.









Şimdiden hak sahiplerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve daha konforlu bir yaşam diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Kocasinan, kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü haline gelecek ve Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.

