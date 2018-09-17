Yavuzlar Mahallesi’ne Çok Fonksiyonlu Park Yapılıyor

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Yavuzlar Mahallemize 6 bin metrekare alanda yeni bir park alanı kazandırıyoruz. Parkımızda çocuklarımızın eğlenebileceği oyun grupları ile yetişkinlerimizin spor yapabilecekleri spor aletleri yer alacak. Tabi ki tüm parklarımızda olduğu gibi yeşil alanlar, pergola ve benzeri yapılarla mahalle sakinlerimizin günlerini geçirebilecekleri mekanlar da olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla parkımızı bu yıl içinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Burada olduğu gibi imar hareketiyle birlikte tüm mahallelerimizde park, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına açıyoruz. Yeni Kocasinan'a yakışır çevre düzenlemeleri ve parkları ile birlikte hemşehrilerimize daha güzel mekanlar sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.





Haber: Fatih Bar





