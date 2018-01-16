“YENİ KAYSERİ KOCASİNAN’DA KURULACAK”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar basın toplantısı düzenleyerek kentte yayın yapan yerel televizyon, yerel gazete, ajans temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar toplantıda 2017 yılında yapılan çalışmalar ile 2018’de hayata geçirecekleri projeleri anlattı.Yaklaşık bir saat süren değerlendirme toplantısını slayt gösterisi eşliğinde anlatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan her hizmetin, Kocasinanlıları mutlu etmek maksadıyla yapıldığını vurguladı.Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’a hizmet edebilmek için önce neye ihtiyacı olduğunu bilmek ve insanları dinlemek gerektiğini biliyorduk. Bu nedenle merkezdeki ve kırsaldaki tüm mahallelerimizi ziyaret ederek, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Kocasinan’ın tüm mahallelerine gittim. İnşallah tüm ihtiyaçları zaman içerisinde teker teker tamamlayacağız.” diye konuştu.“Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak ve Kocasinan; Kayseri’nin ,yeni yüzü olacak’ diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı ve “Öncelikli olarak Kentsel Dönüşüm kapsamında kanuni olarak belediyelerin önünü açan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum.” dedi.Yeni Kocasinan’ı dünya standartlarının üzerine taşımak için 250 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “‘Daha Yeşil Kocasinan’ için yeni doğanlar, yeni evlenenler ve vefat edenler için 3 farklı orman oluşturma projesini hayata geçirdik ve fidan dikim sezonuyla da her hafta ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdik. 2017 yılında toplam 100 bin adet fidanı toprakla buluşturduk” dedi.2017 yılında faaliyete geçen asfalt plentinin tam anlamıyla bir fabrika gibi çalıştığını ve bu plent sayesinde kısa zaman içerisinde Kocasinan da asfaltlanmadık tek bir sokak bile kalmayacağının müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, 2018 yılında kendi enerjisini üreteceği tesisle ilgili şunları kaydetti:“2017 yılında 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten Asfalt Plenti’ni hayata geçirdik. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Dünya standartlarına uygun ve yüzde yüz yerli üretim olan Asfalt Plenti ile yolları daha kaliteli hale getirirken bu yıl; 180 kilometre yol yaptık ve 260 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Merkezimizde kullandığımız asfalt kalitemiz ne ise kırsal mahallelerimizde de aynısını kullanıyoruz.”Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine 7/24 saat hizmet veren Çözüm Merkezi’nin vatandaş ile belediye ve belediye başkanı arasında bir iletişim ağı olduğunu ifade ederek, “Tüm Türkiye’de ki belediyelere örnek niteliğindeki bir çözüm merkezini faaliyete geçirerek ilçe sakinlerimize hizmet alanımızı genişletmiş olduk. Kocasinanlı hemşehrilerimizin isteği, talebi ve şikayeti olduğu zaman 0(352) 222 70 00’nolu hattı aradıklarında anında kayıtları oluşturuluyor ve sorunun aciliyetine göre çözüm üretiliyor. Bu merkezde sadece çağrılar cevaplanmıyor. 7 gün 24 saat çalışan bir belediyecilik anlayışıyla rutin belediyecilik hizmetinin yanı sıra akut bir ekimiz var.” ifadelerini kullandı.