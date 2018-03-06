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Yeraltı konteynerlerinin sayısı artıyor

Çevre duyarlılığına hız kesmeden devam eden Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için yeraltı konteynerinin sayısını artırıyor. Nüfusun yoğun olduğu noktalara çöp konteyneri yerleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu yıl içerisinde; 45 konteynerin yerleştirilmeyi planlıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sunduklarını vurguladı.

Yeraltı konteynerlerinin sayısı artıyor
Daha temiz ve daha çevreci bir Kocasinan için durmaksızın çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine ayrı bir önem verdiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Temizlik imandadır’ anlayışıyla daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdik. Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçe genelinde yaptırımız çalışmalarla şu ana kadar 45 yeraltı çöp konteynerinin montajını gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde 45 adet konteyneri daha vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalara konuşlandıracağız. Dünya kalitesinde hizmet verdiğimiz uygulamayla hemşehrilerime daha hijyenik ve daha temiz bir ortam sunuyoruz. Ayrıca konteynerler sayesinde çevre temizliğine katkı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Vatandaşlar ise yeraltı çöp konteyner uygulamasının güzel bir hizmet olduğunu belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. 
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