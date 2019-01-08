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YEŞİL REKOR BELEDİYESİ

Kocasinan Belediyesi park sayısını 352’ye çıkarırken yeni Kocasinan için de yeşil alan miktarının 425 bin metre kareye ulaştığı açıklandı. Buna göre toplamda miktarı 2 milyon 56 bin 405 metre kareye ulaşan yeşil alan ile yeni bir rekora imza atıldı.

YEŞİL REKOR BELEDİYESİ

YEŞİL KOCASİNAN 

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar göreve geldiği günden bu yana en önem verdiği hususun yeşil alanların artırılması olduğuna dikkat çekerek, “Yeni Kocasinan’da oluşturulan 425 bin metrekarelik yeşil alanla birlikte toplam yeşil alan miktarı 2 milyon metre kareyi geçti. Sadece çocuk parkı yapmıyoruz, yeşillendirilmiş parklar olmasına özen gösteriyoruz” dedi. 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL

Kocasinan Belediyesi, 2018 yılında yaptığı çalışmalarla park sayısını 352’ye yükselterek, yeşil alan rekoru kırdı. Yeni Kocasinan için 425 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. 

125 BİN FİDAN DİKTİK

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “2018 yılı içerisinde 26 adet yeni park yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine özellikle ağaç dikim sezonuyla birlikte her hafta farklı kesimlerle 125 bin adet fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. Parklarımızda engellilere yönelik olarak ise mevcut büyük parkları ile yeni parklarda engelsiz oyun grupları ve şarj istasyonu konuldu. Parklarımız 7’den 70’e herkese hitap ediyor” diye konuştu. 

Haber Merkezi

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