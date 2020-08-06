Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yol yenileme çalışmaları yerinde inceledi

Kocasinan Belediyesi ekipleri yol yapım ve yenileme çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oymaağaç Mahallesi’nde bulunan Osman Kavuncu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolunu birbirine bağlayacak olan Zafer Caddesi’nde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Yol yenileme çalışmaları yerinde inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kayseri’nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini söyledi. Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı.



Mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Yaz ayları ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Kocasinan, daha da güzelleşecek. Bu doğrultuda Osman Kavuncu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak olan Zafer Caddesi’nde çalışmalarımız bir süredir devam ediyordu. Artık son aşamasına geldik. Şu konunun altını çizmek gerekiyor. Biz sadece asfalt dökümü yapmıyoruz. Biz yol yapıyoruz. Gerek altyapısı gerekse üstyapı faaliyetleri ile ilgili çok titiz çalışıyoruz. Bazı noktalarda da ister istemez zaman alıcı durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Süreç uzayabiliyor. Bizim dışımızda kanalizasyon, doğalgaz, elektrik gibi altyapı firmalarının da bölgede çalıştığını hatırlatmak gerekiyor. Yeni yolumuzun şehrimize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum " dedi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.